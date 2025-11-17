КотировкиРазделы
EMBJ: EMBRAER S.A.

63.89 USD 0.99 (1.57%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMBJ за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.26, а максимальная — 64.04.

Следите за динамикой EMBRAER S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMBJ сегодня?

EMBRAER S.A. (EMBJ) сегодня оценивается на уровне 63.89. Инструмент торгуется в пределах 63.26 - 64.04, вчерашнее закрытие составило 62.90, а торговый объем достиг 895. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMBJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EMBRAER S.A.?

EMBRAER S.A. в настоящее время оценивается в 63.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.67% и USD. Отслеживайте движения EMBJ на графике в реальном времени.

Как купить акции EMBJ?

Вы можете купить акции EMBRAER S.A. (EMBJ) по текущей цене 63.89. Ордера обычно размещаются около 63.89 или 64.19, тогда как 895 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMBJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMBJ?

Инвестирование в EMBRAER S.A. предполагает учет годового диапазона 61.49 - 66.40 и текущей цены 63.89. Многие сравнивают -2.67% и -2.67% перед размещением ордеров на 63.89 или 64.19. Изучайте ежедневные изменения цены EMBJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EMBRAER S.A.?

Самая высокая цена EMBRAER S.A. (EMBJ) за последний год составила 66.40. Акции заметно колебались в пределах 61.49 - 66.40, сравнение с 62.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EMBRAER S.A. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EMBRAER S.A.?

Самая низкая цена EMBRAER S.A. (EMBJ) за год составила 61.49. Сравнение с текущими 63.89 и 61.49 - 66.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMBJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMBJ?

В прошлом EMBRAER S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.90 и -2.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.26 64.04
Годовой диапазон
61.49 66.40
Предыдущее закрытие
62.90
Open
63.48
Bid
63.89
Ask
64.19
Low
63.26
High
64.04
Объем
895
Дневное изменение
1.57%
Месячное изменение
-2.67%
6-месячное изменение
-2.67%
Годовое изменение
-2.67%
