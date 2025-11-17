- Обзор рынка
EMBJ: EMBRAER S.A.
Курс EMBJ за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.26, а максимальная — 64.04.
Следите за динамикой EMBRAER S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMBJ сегодня?
EMBRAER S.A. (EMBJ) сегодня оценивается на уровне 63.89. Инструмент торгуется в пределах 63.26 - 64.04, вчерашнее закрытие составило 62.90, а торговый объем достиг 895. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMBJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EMBRAER S.A.?
EMBRAER S.A. в настоящее время оценивается в 63.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.67% и USD. Отслеживайте движения EMBJ на графике в реальном времени.
Как купить акции EMBJ?
Вы можете купить акции EMBRAER S.A. (EMBJ) по текущей цене 63.89. Ордера обычно размещаются около 63.89 или 64.19, тогда как 895 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMBJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMBJ?
Инвестирование в EMBRAER S.A. предполагает учет годового диапазона 61.49 - 66.40 и текущей цены 63.89. Многие сравнивают -2.67% и -2.67% перед размещением ордеров на 63.89 или 64.19. Изучайте ежедневные изменения цены EMBJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EMBRAER S.A.?
Самая высокая цена EMBRAER S.A. (EMBJ) за последний год составила 66.40. Акции заметно колебались в пределах 61.49 - 66.40, сравнение с 62.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EMBRAER S.A. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EMBRAER S.A.?
Самая низкая цена EMBRAER S.A. (EMBJ) за год составила 61.49. Сравнение с текущими 63.89 и 61.49 - 66.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMBJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMBJ?
В прошлом EMBRAER S.A. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.90 и -2.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 62.90
- Open
- 63.48
- Bid
- 63.89
- Ask
- 64.19
- Low
- 63.26
- High
- 64.04
- Объем
- 895
- Дневное изменение
- 1.57%
- Месячное изменение
- -2.67%
- 6-месячное изменение
- -2.67%
- Годовое изменение
- -2.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 9.9
- Пред.
- 10.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.