Курс EMBJ за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.26, а максимальная — 64.04.

Следите за динамикой EMBRAER S.A.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.