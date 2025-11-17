- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EMBJ: EMBRAER S.A.
Le taux de change de EMBJ a changé de 1.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.26 et à un maximum de 64.04.
Suivez la dynamique EMBRAER S.A.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EMBJ aujourd'hui ?
L'action EMBRAER S.A. est cotée à 63.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 63.26 - 64.04, a clôturé hier à 62.90 et son volume d'échange a atteint 895. Le graphique en temps réel du cours de EMBJ présente ces mises à jour.
L'action EMBRAER S.A. verse-t-elle des dividendes ?
EMBRAER S.A. est actuellement valorisé à 63.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMBJ.
Comment acheter des actions EMBJ ?
Vous pouvez acheter des actions EMBRAER S.A. au cours actuel de 63.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 63.89 ou de 64.19, le 895 et le 0.65% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMBJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EMBJ ?
Investir dans EMBRAER S.A. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 61.49 - 66.40 et le prix actuel 63.89. Beaucoup comparent -2.67% et -2.67% avant de passer des ordres à 63.89 ou 64.19. Consultez le graphique du cours de EMBJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EMBRAER S.A. ?
Le cours le plus élevé de EMBRAER S.A. l'année dernière était 66.40. Au cours de 61.49 - 66.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 62.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EMBRAER S.A. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EMBRAER S.A. ?
Le cours le plus bas de EMBRAER S.A. (EMBJ) sur l'année a été 61.49. Sa comparaison avec 63.89 et 61.49 - 66.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMBJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EMBJ a-t-elle été divisée ?
EMBRAER S.A. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 62.90 et -2.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 62.90
- Ouverture
- 63.48
- Bid
- 63.89
- Ask
- 64.19
- Plus Bas
- 63.26
- Plus Haut
- 64.04
- Volume
- 895
- Changement quotidien
- 1.57%
- Changement Mensuel
- -2.67%
- Changement à 6 Mois
- -2.67%
- Changement Annuel
- -2.67%
- Act
-
- Fcst
- 9.9
- Prev
- 10.7
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev