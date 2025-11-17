CotationsSections
EMBJ: EMBRAER S.A.

63.89 USD 0.99 (1.57%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMBJ a changé de 1.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.26 et à un maximum de 64.04.

Suivez la dynamique EMBRAER S.A.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EMBJ aujourd'hui ?

L'action EMBRAER S.A. est cotée à 63.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 63.26 - 64.04, a clôturé hier à 62.90 et son volume d'échange a atteint 895. Le graphique en temps réel du cours de EMBJ présente ces mises à jour.

L'action EMBRAER S.A. verse-t-elle des dividendes ?

EMBRAER S.A. est actuellement valorisé à 63.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMBJ.

Comment acheter des actions EMBJ ?

Vous pouvez acheter des actions EMBRAER S.A. au cours actuel de 63.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 63.89 ou de 64.19, le 895 et le 0.65% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMBJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EMBJ ?

Investir dans EMBRAER S.A. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 61.49 - 66.40 et le prix actuel 63.89. Beaucoup comparent -2.67% et -2.67% avant de passer des ordres à 63.89 ou 64.19. Consultez le graphique du cours de EMBJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action EMBRAER S.A. ?

Le cours le plus élevé de EMBRAER S.A. l'année dernière était 66.40. Au cours de 61.49 - 66.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 62.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EMBRAER S.A. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action EMBRAER S.A. ?

Le cours le plus bas de EMBRAER S.A. (EMBJ) sur l'année a été 61.49. Sa comparaison avec 63.89 et 61.49 - 66.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMBJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EMBJ a-t-elle été divisée ?

EMBRAER S.A. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 62.90 et -2.67% après les opérations sur titres.

Range quotidien
63.26 64.04
Range Annuel
61.49 66.40
Clôture Précédente
62.90
Ouverture
63.48
Bid
63.89
Ask
64.19
Plus Bas
63.26
Plus Haut
64.04
Volume
895
Changement quotidien
1.57%
Changement Mensuel
-2.67%
Changement à 6 Mois
-2.67%
Changement Annuel
-2.67%
17 novembre, lundi
13:30
USD
Indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York
Act
Fcst
9.9
Prev
10.7
14:30
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
20:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev