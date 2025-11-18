- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EMBJ: EMBRAER S.A.
Der Wechselkurs von EMBJ hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.68 bis zu einem Hoch von 64.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die EMBRAER S.A.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMBJ heute?
Die Aktie von EMBRAER S.A. (EMBJ) notiert heute bei 63.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 62.68 - 64.04 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 62.90 und das Handelsvolumen erreichte 2834. Das Live-Chart von EMBJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMBJ Dividenden?
EMBRAER S.A. wird derzeit mit 63.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMBJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMBJ-Aktien?
Sie können Aktien von EMBRAER S.A. (EMBJ) zum aktuellen Kurs von 63.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.18 oder 63.48 platziert, während 2834 und -0.47% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMBJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMBJ-Aktien?
Bei einer Investition in EMBRAER S.A. müssen die jährliche Spanne 61.49 - 66.40 und der aktuelle Kurs 63.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.75% und -3.75%, bevor sie Orders zu 63.18 oder 63.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMBJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EMBRAER S.A.?
Der höchste Kurs von EMBRAER S.A. (EMBJ) im vergangenen Jahr lag bei 66.40. Innerhalb von 61.49 - 66.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 62.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EMBRAER S.A. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EMBRAER S.A.?
Der niedrigste Kurs von EMBRAER S.A. (EMBJ) im Laufe des Jahres betrug 61.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.18 und der Spanne 61.49 - 66.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMBJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMBJ statt?
EMBRAER S.A. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 62.90 und -3.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.90
- Eröffnung
- 63.48
- Bid
- 63.18
- Ask
- 63.48
- Tief
- 62.68
- Hoch
- 64.04
- Volumen
- 2.834 K
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- -3.75%
- 6-Monatsänderung
- -3.75%
- Jahresänderung
- -3.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B