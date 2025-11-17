- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EMBJ: EMBRAER S.A.
Il tasso di cambio EMBJ ha avuto una variazione del 1.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.26 e ad un massimo di 64.04.
Segui le dinamiche di EMBRAER S.A.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMBJ oggi?
Oggi le azioni EMBRAER S.A. sono prezzate a 63.89. Viene scambiato all'interno di 63.26 - 64.04, la chiusura di ieri è stata 62.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 895. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMBJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EMBRAER S.A. pagano dividendi?
EMBRAER S.A. è attualmente valutato a 63.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMBJ.
Come acquistare azioni EMBJ?
Puoi acquistare azioni EMBRAER S.A. al prezzo attuale di 63.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 63.89 o 64.19, mentre 895 e 0.65% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMBJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMBJ?
Investire in EMBRAER S.A. implica considerare l'intervallo annuale 61.49 - 66.40 e il prezzo attuale 63.89. Molti confrontano -2.67% e -2.67% prima di effettuare ordini su 63.89 o 64.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMBJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EMBRAER S.A.?
Il prezzo massimo di EMBRAER S.A. nell'ultimo anno è stato 66.40. All'interno di 61.49 - 66.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 62.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EMBRAER S.A. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EMBRAER S.A.?
Il prezzo più basso di EMBRAER S.A. (EMBJ) nel corso dell'anno è stato 61.49. Confrontandolo con gli attuali 63.89 e 61.49 - 66.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMBJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMBJ?
EMBRAER S.A. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 62.90 e -2.67%.
- Chiusura Precedente
- 62.90
- Apertura
- 63.48
- Bid
- 63.89
- Ask
- 64.19
- Minimo
- 63.26
- Massimo
- 64.04
- Volume
- 895
- Variazione giornaliera
- 1.57%
- Variazione Mensile
- -2.67%
- Variazione Semestrale
- -2.67%
- Variazione Annuale
- -2.67%
- Agire
-
- Fcst
- 9.9
- Prev
- 10.7
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev