EMBJ: EMBRAER S.A.

63.89 USD 0.99 (1.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMBJ ha avuto una variazione del 1.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.26 e ad un massimo di 64.04.

Segui le dinamiche di EMBRAER S.A.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EMBJ oggi?

Oggi le azioni EMBRAER S.A. sono prezzate a 63.89. Viene scambiato all'interno di 63.26 - 64.04, la chiusura di ieri è stata 62.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 895. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMBJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni EMBRAER S.A. pagano dividendi?

EMBRAER S.A. è attualmente valutato a 63.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMBJ.

Come acquistare azioni EMBJ?

Puoi acquistare azioni EMBRAER S.A. al prezzo attuale di 63.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 63.89 o 64.19, mentre 895 e 0.65% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMBJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EMBJ?

Investire in EMBRAER S.A. implica considerare l'intervallo annuale 61.49 - 66.40 e il prezzo attuale 63.89. Molti confrontano -2.67% e -2.67% prima di effettuare ordini su 63.89 o 64.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMBJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni EMBRAER S.A.?

Il prezzo massimo di EMBRAER S.A. nell'ultimo anno è stato 66.40. All'interno di 61.49 - 66.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 62.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EMBRAER S.A. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EMBRAER S.A.?

Il prezzo più basso di EMBRAER S.A. (EMBJ) nel corso dell'anno è stato 61.49. Confrontandolo con gli attuali 63.89 e 61.49 - 66.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMBJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMBJ?

EMBRAER S.A. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 62.90 e -2.67%.

Intervallo Giornaliero
63.26 64.04
Intervallo Annuale
61.49 66.40
Chiusura Precedente
62.90
Apertura
63.48
Bid
63.89
Ask
64.19
Minimo
63.26
Massimo
64.04
Volume
895
Variazione giornaliera
1.57%
Variazione Mensile
-2.67%
Variazione Semestrale
-2.67%
Variazione Annuale
-2.67%
