Dövizler / EMB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
94.98 USD 0.10 (0.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EMB fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.84 ve Yüksek fiyatı olarak 95.05 aralığında işlem gördü.
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMB haberleri
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- MSD: Not As Well-Positioned As Its Peers And Likely To Continue Underperforming
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Bond / Fixed-Income Returns Having A Good Year (So Far) In 2025
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- EDF: Strong Recent Performance, But Limited Local Currency Exposure A Weakness
- EMB Vs. EMBD ETFs: A Clear Winner - But Worth Owning? (NASDAQ:EMB)
- TEI CEF: Profit From The U.S. Dollar's Decline With This Bond CEF
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- EDD: A Unique CEF That Provides A High Yield And Foreign Currency Exposure (NYSE:EDD)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- HNW CEF: Good Junk Bond Fund, But Wait For Pullback Before Buying Shares
- VWOB: My (Controversial) View On EM Bonds (NASDAQ:VWOB)
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- DHY CEF: Not A Bad Junk Bond Fund, But The Price Could Be Better
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
Günlük aralık
94.84 95.05
Yıllık aralık
84.78 95.89
- Önceki kapanış
- 95.08
- Açılış
- 94.95
- Satış
- 94.98
- Alış
- 95.28
- Düşük
- 94.84
- Yüksek
- 95.05
- Hacim
- 4.518 K
- Günlük değişim
- -0.11%
- Aylık değişim
- 2.01%
- 6 aylık değişim
- 5.08%
- Yıllık değişim
- 1.59%
21 Eylül, Pazar