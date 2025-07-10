货币 / EMB
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
95.60 USD 0.07 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EMB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点95.30和高点95.89进行交易。
关注iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
95.30 95.89
年范围
84.78 95.89
- 前一天收盘价
- 95.53
- 开盘价
- 95.74
- 卖价
- 95.60
- 买价
- 95.90
- 最低价
- 95.30
- 最高价
- 95.89
- 交易量
- 7.609 K
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 2.67%
- 6个月变化
- 5.76%
- 年变化
- 2.26%
