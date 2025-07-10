QuotazioniSezioni
Valute / EMB
Tornare a Azioni

EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

94.98 USD 0.10 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMB ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.84 e ad un massimo di 95.05.

Segui le dinamiche di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMB News

Intervallo Giornaliero
94.84 95.05
Intervallo Annuale
84.78 95.89
Chiusura Precedente
95.08
Apertura
94.95
Bid
94.98
Ask
95.28
Minimo
94.84
Massimo
95.05
Volume
4.518 K
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
2.01%
Variazione Semestrale
5.08%
Variazione Annuale
1.59%
21 settembre, domenica