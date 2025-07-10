Valute / EMB
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
94.98 USD 0.10 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EMB ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.84 e ad un massimo di 95.05.
Segui le dinamiche di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMB News
Intervallo Giornaliero
94.84 95.05
Intervallo Annuale
84.78 95.89
- Chiusura Precedente
- 95.08
- Apertura
- 94.95
- Bid
- 94.98
- Ask
- 95.28
- Minimo
- 94.84
- Massimo
- 95.05
- Volume
- 4.518 K
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 2.01%
- Variazione Semestrale
- 5.08%
- Variazione Annuale
- 1.59%
21 settembre, domenica