CotationsSections
Devises / EMB
Retour à Actions

EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

94.98 USD 0.10 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMB a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.84 et à un maximum de 95.05.

Suivez la dynamique iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMB Nouvelles

Range quotidien
94.84 95.05
Range Annuel
84.78 95.89
Clôture Précédente
95.08
Ouverture
94.95
Bid
94.98
Ask
95.28
Plus Bas
94.84
Plus Haut
95.05
Volume
4.518 K
Changement quotidien
-0.11%
Changement Mensuel
2.01%
Changement à 6 Mois
5.08%
Changement Annuel
1.59%
20 septembre, samedi