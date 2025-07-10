Devises / EMB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
94.98 USD 0.10 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EMB a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.84 et à un maximum de 95.05.
Suivez la dynamique iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMB Nouvelles
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- MSD: Not As Well-Positioned As Its Peers And Likely To Continue Underperforming
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Bond / Fixed-Income Returns Having A Good Year (So Far) In 2025
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- EDF: Strong Recent Performance, But Limited Local Currency Exposure A Weakness
- EMB Vs. EMBD ETFs: A Clear Winner - But Worth Owning? (NASDAQ:EMB)
- TEI CEF: Profit From The U.S. Dollar's Decline With This Bond CEF
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- EDD: A Unique CEF That Provides A High Yield And Foreign Currency Exposure (NYSE:EDD)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- HNW CEF: Good Junk Bond Fund, But Wait For Pullback Before Buying Shares
- VWOB: My (Controversial) View On EM Bonds (NASDAQ:VWOB)
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- DHY CEF: Not A Bad Junk Bond Fund, But The Price Could Be Better
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
Range quotidien
94.84 95.05
Range Annuel
84.78 95.89
- Clôture Précédente
- 95.08
- Ouverture
- 94.95
- Bid
- 94.98
- Ask
- 95.28
- Plus Bas
- 94.84
- Plus Haut
- 95.05
- Volume
- 4.518 K
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 2.01%
- Changement à 6 Mois
- 5.08%
- Changement Annuel
- 1.59%
20 septembre, samedi