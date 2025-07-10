시세섹션
통화 / EMB
주식로 돌아가기

EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

94.98 USD 0.10 (0.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

EMB 환율이 오늘 -0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 94.84이고 고가는 95.05이었습니다.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMB News

일일 변동 비율
94.84 95.05
년간 변동
84.78 95.89
이전 종가
95.08
시가
94.95
Bid
94.98
Ask
95.28
저가
94.84
고가
95.05
볼륨
4.518 K
일일 변동
-0.11%
월 변동
2.01%
6개월 변동
5.08%
년간 변동율
1.59%
20 9월, 토요일