通貨 / EMB
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

95.08 USD 0.40 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMBの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり95.04の安値と95.77の高値で取引されました。

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
95.04 95.77
1年のレンジ
84.78 95.89
以前の終値
95.48
始値
95.48
買値
95.08
買値
95.38
安値
95.04
高値
95.77
出来高
8.016 K
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
2.12%
6ヶ月の変化
5.19%
1年の変化
1.70%
