КотировкиРазделы
Валюты / EMB
Назад в Рынок акций США

EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

95.53 USD 0.06 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMB за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.45, а максимальная — 95.71.

Следите за динамикой iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EMB

Дневной диапазон
95.45 95.71
Годовой диапазон
84.78 95.71
Предыдущее закрытие
95.59
Open
95.71
Bid
95.53
Ask
95.83
Low
95.45
High
95.71
Объем
4.366 K
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
2.60%
6-месячное изменение
5.69%
Годовое изменение
2.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.