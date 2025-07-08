Валюты / EMB
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
95.53 USD 0.06 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EMB за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.45, а максимальная — 95.71.
Следите за динамикой iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EMB
Дневной диапазон
95.45 95.71
Годовой диапазон
84.78 95.71
- Предыдущее закрытие
- 95.59
- Open
- 95.71
- Bid
- 95.53
- Ask
- 95.83
- Low
- 95.45
- High
- 95.71
- Объем
- 4.366 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.60%
- 6-месячное изменение
- 5.69%
- Годовое изменение
- 2.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.