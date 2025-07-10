KurseKategorien
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

94.87 USD 0.21 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMB hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.84 bis zu einem Hoch von 95.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
94.84 95.05
Jahresspanne
84.78 95.89
Vorheriger Schlusskurs
95.08
Eröffnung
94.95
Bid
94.87
Ask
95.17
Tief
94.84
Hoch
95.05
Volumen
1.934 K
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
1.89%
6-Monatsänderung
4.96%
Jahresänderung
1.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K