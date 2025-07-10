Währungen / EMB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
94.87 USD 0.21 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EMB hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.84 bis zu einem Hoch von 95.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMB News
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- MSD: Not As Well-Positioned As Its Peers And Likely To Continue Underperforming
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Bond / Fixed-Income Returns Having A Good Year (So Far) In 2025
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- EDF: Strong Recent Performance, But Limited Local Currency Exposure A Weakness
- EMB Vs. EMBD ETFs: A Clear Winner - But Worth Owning? (NASDAQ:EMB)
- TEI CEF: Profit From The U.S. Dollar's Decline With This Bond CEF
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- EDD: A Unique CEF That Provides A High Yield And Foreign Currency Exposure (NYSE:EDD)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- HNW CEF: Good Junk Bond Fund, But Wait For Pullback Before Buying Shares
- VWOB: My (Controversial) View On EM Bonds (NASDAQ:VWOB)
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- DHY CEF: Not A Bad Junk Bond Fund, But The Price Could Be Better
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
Tagesspanne
94.84 95.05
Jahresspanne
84.78 95.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 95.08
- Eröffnung
- 94.95
- Bid
- 94.87
- Ask
- 95.17
- Tief
- 94.84
- Hoch
- 95.05
- Volumen
- 1.934 K
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 1.89%
- 6-Monatsänderung
- 4.96%
- Jahresänderung
- 1.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K