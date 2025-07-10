Divisas / EMB
EMB: iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
95.48 USD 0.05 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EMB de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.30, mientras que el máximo ha alcanzado 95.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMB News
Rango diario
95.30 95.89
Rango anual
84.78 95.89
- Cierres anteriores
- 95.53
- Open
- 95.74
- Bid
- 95.48
- Ask
- 95.78
- Low
- 95.30
- High
- 95.89
- Volumen
- 8.828 K
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 2.55%
- Cambio a 6 meses
- 5.63%
- Cambio anual
- 2.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B