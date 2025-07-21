Dövizler / ELS
ELS: Equity Lifestyle Properties Inc
60.54 USD 0.21 (0.35%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELS fiyatı bugün 0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.08 ve Yüksek fiyatı olarak 60.94 aralığında işlem gördü.
Equity Lifestyle Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ELS haberleri
Günlük aralık
60.08 60.94
Yıllık aralık
58.15 73.67
- Önceki kapanış
- 60.33
- Açılış
- 60.08
- Satış
- 60.54
- Alış
- 60.84
- Düşük
- 60.08
- Yüksek
- 60.94
- Hacim
- 3.791 K
- Günlük değişim
- 0.35%
- Aylık değişim
- 0.90%
- 6 aylık değişim
- -9.60%
- Yıllık değişim
- -15.49%
21 Eylül, Pazar