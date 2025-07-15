Валюты / ELS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ELS: Equity Lifestyle Properties Inc
60.82 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELS за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.23, а максимальная — 61.03.
Следите за динамикой Equity Lifestyle Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ELS
- Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) Presents at BofA Securities 2025 Global Real
- Equity LifeStyle at BofA Conference: Resilient MH Sector Insights
- My #1 Place To Buy Undervalued Income - And 3 Picks I'm Betting On Now
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- 2 ‘Wide Moat’ REITs That Are Hard To Beat
- Equity LifeStyle Properties declares $0.515 quarterly dividend
- Barclays upgrades Equity LifeStyle Properties stock rating to Overweight
- Equity Lifestyle Properties stock hits 52-week low at 58.86 USD
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Built To Last: My 16-Stock Dividend Pyramid Portfolio
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- Equity Lifestyle: A Fantastic Real Estate Business At A Reasonable Price (NYSE:ELS)
- Equity LifeStyle Properties Q2 Review: Sluggish Growth But Stable Core Business (NYSE:ELS)
- Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Equity Lifestyle beats Q2 2025 forecasts with strong revenue
- Equity Lifestyle Properties (ELS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Equity Lifestyle Properties (ELS) Q2 FFO Match Estimates
- Equity Lifestyle Properties beats Q2 revenue estimates, shares flat
- Equity Lifestyle earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Morgan Stanley initiates coverage on Equity LifeStyle Properties stock with Equalweight rating
Дневной диапазон
60.23 61.03
Годовой диапазон
58.15 73.67
- Предыдущее закрытие
- 60.79
- Open
- 60.90
- Bid
- 60.82
- Ask
- 61.12
- Low
- 60.23
- High
- 61.03
- Объем
- 4.107 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- -9.18%
- Годовое изменение
- -15.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.