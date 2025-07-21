Divisas / ELS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ELS: Equity Lifestyle Properties Inc
60.63 USD 0.19 (0.31%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELS de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.40, mientras que el máximo ha alcanzado 61.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Equity Lifestyle Properties Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELS News
- Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) Presents at BofA Securities 2025 Global Real
- Equity LifeStyle en la Conferencia de BofA: Perspectivas del resiliente sector MH
- Equity LifeStyle at BofA Conference: Resilient MH Sector Insights
- My #1 Place To Buy Undervalued Income - And 3 Picks I'm Betting On Now
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- 2 ‘Wide Moat’ REITs That Are Hard To Beat
- Equity LifeStyle Properties declares $0.515 quarterly dividend
- Barclays upgrades Equity LifeStyle Properties stock rating to Overweight
- Equity Lifestyle Properties stock hits 52-week low at 58.86 USD
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Built To Last: My 16-Stock Dividend Pyramid Portfolio
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- Equity Lifestyle: A Fantastic Real Estate Business At A Reasonable Price (NYSE:ELS)
- Equity LifeStyle Properties Q2 Review: Sluggish Growth But Stable Core Business (NYSE:ELS)
- Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Equity Lifestyle beats Q2 2025 forecasts with strong revenue
- Equity Lifestyle Properties (ELS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Equity Lifestyle Properties (ELS) Q2 FFO Match Estimates
- Equity Lifestyle Properties beats Q2 revenue estimates, shares flat
- Equity Lifestyle earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
Rango diario
60.40 61.44
Rango anual
58.15 73.67
- Cierres anteriores
- 60.82
- Open
- 60.92
- Bid
- 60.63
- Ask
- 60.93
- Low
- 60.40
- High
- 61.44
- Volumen
- 4.413 K
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 1.05%
- Cambio a 6 meses
- -9.47%
- Cambio anual
- -15.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B