ELS: Equity Lifestyle Properties Inc
60.54 USD 0.21 (0.35%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELS a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.08 et à un maximum de 60.94.
Suivez la dynamique Equity Lifestyle Properties Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
60.08 60.94
Range Annuel
58.15 73.67
- Clôture Précédente
- 60.33
- Ouverture
- 60.08
- Bid
- 60.54
- Ask
- 60.84
- Plus Bas
- 60.08
- Plus Haut
- 60.94
- Volume
- 3.791 K
- Changement quotidien
- 0.35%
- Changement Mensuel
- 0.90%
- Changement à 6 Mois
- -9.60%
- Changement Annuel
- -15.49%
20 septembre, samedi