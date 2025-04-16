Dövizler / ELBM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
1.07 USD 0.02 (1.83%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELBM fiyatı bugün -1.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.99 ve Yüksek fiyatı olarak 1.15 aralığında işlem gördü.
Electra Battery Materials Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELBM haberleri
- Electra Battery Materials kobalt rafinerisi için yeniden yapılandırma şartlarını değiştirdi
- Electra Battery Materials amends restructuring terms for cobalt refinery
- Electra, kobalt rafinerisi için Ontario’dan 17,5 milyon Kanada doları finansman sağladı
- Electra secures C$17.5 million funding from Ontario for cobalt refinery
- Electra, pil rafinerisi için 30 milyon dolarlık finansman şartlarını açıkladı
- Electra announces terms of $30 million financing for battery refinery
- Electra Battery Materials names retired US Navy admiral to board
- Electra completes early works program at cobalt refinery
- Electra Battery Materials appoints former Alpha CEO to board
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- Electra Battery Materials to cut debt by 60% in restructuring plan
- Electra begins testing North American cobalt for refinery feedstock
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Battery Materials shareholders approve all AGM proposals
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Commences Early Works to Support Restart of North America’s Only Cobalt Refinery
- Electra Battery Materials price target lowered to $2.20 at H.C. Wainwright
- Electra Completes Feasibility Level Study on Battery Recycling Facility
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Electra Welcomes Ontario’s $500M Fund to Boost Critical Minerals Processing and Bolster North American Supply Chains
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Günlük aralık
0.99 1.15
Yıllık aralık
0.77 2.60
- Önceki kapanış
- 1.09
- Açılış
- 1.03
- Satış
- 1.07
- Alış
- 1.37
- Düşük
- 0.99
- Yüksek
- 1.15
- Hacim
- 436
- Günlük değişim
- -1.83%
- Aylık değişim
- 18.89%
- 6 aylık değişim
- -2.73%
- Yıllık değişim
- -54.66%
21 Eylül, Pazar