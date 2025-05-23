Divisas / ELBM
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
0.93 USD 0.07 (7.00%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELBM de hoy ha cambiado un -7.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.93, mientras que el máximo ha alcanzado 1.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Electra Battery Materials Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ELBM News
- Electra Battery Materials modifica términos de reestructuración para refinería de cobalto
- Electra Battery Materials amends restructuring terms for cobalt refinery
- Electra obtiene C$17.5 millones de Ontario para refinería de cobalto
- Electra obtiene 17,5 millones de dólares canadienses de Ontario para refinería de cobalto
- Electra secures C$17.5 million funding from Ontario for cobalt refinery
- Electra anuncia los términos de financiación de 30 millones de dólares para refinería de baterías
- Electra anuncia términos de financiamiento de $30 millones para refinería de baterías
- Electra announces terms of $30 million financing for battery refinery
- Electra Battery Materials names retired US Navy admiral to board
- Electra completes early works program at cobalt refinery
- Electra Battery Materials appoints former Alpha CEO to board
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- Electra Battery Materials to cut debt by 60% in restructuring plan
- Electra begins testing North American cobalt for refinery feedstock
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Battery Materials shareholders approve all AGM proposals
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Commences Early Works to Support Restart of North America’s Only Cobalt Refinery
- Electra Battery Materials price target lowered to $2.20 at H.C. Wainwright
- Electra Completes Feasibility Level Study on Battery Recycling Facility
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
Rango diario
0.93 1.05
Rango anual
0.77 2.60
- Cierres anteriores
- 1.00
- Open
- 1.05
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Low
- 0.93
- High
- 1.05
- Volumen
- 386
- Cambio diario
- -7.00%
- Cambio mensual
- 3.33%
- Cambio a 6 meses
- -15.45%
- Cambio anual
- -60.59%
