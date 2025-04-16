Devises / ELBM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
1.07 USD 0.02 (1.83%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELBM a changé de -1.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.99 et à un maximum de 1.15.
Suivez la dynamique Electra Battery Materials Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELBM Nouvelles
- Electra Battery Materials modifie les conditions de restructuration pour sa raffinerie de cobalt
- Electra Battery Materials amends restructuring terms for cobalt refinery
- Electra obtient un financement de 17,5 millions C$ de l’Ontario pour sa raffinerie de cobalt
- Electra secures C$17.5 million funding from Ontario for cobalt refinery
- Electra annonce les modalités d’un financement de 30 millions $ pour sa raffinerie de batteries
- Electra announces terms of $30 million financing for battery refinery
- Electra Battery Materials names retired US Navy admiral to board
- Electra completes early works program at cobalt refinery
- Electra Battery Materials appoints former Alpha CEO to board
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- Electra Battery Materials to cut debt by 60% in restructuring plan
- Electra begins testing North American cobalt for refinery feedstock
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Battery Materials shareholders approve all AGM proposals
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Commences Early Works to Support Restart of North America’s Only Cobalt Refinery
- Electra Battery Materials price target lowered to $2.20 at H.C. Wainwright
- Electra Completes Feasibility Level Study on Battery Recycling Facility
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Electra Welcomes Ontario’s $500M Fund to Boost Critical Minerals Processing and Bolster North American Supply Chains
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Range quotidien
0.99 1.15
Range Annuel
0.77 2.60
- Clôture Précédente
- 1.09
- Ouverture
- 1.03
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Plus Bas
- 0.99
- Plus Haut
- 1.15
- Volume
- 436
- Changement quotidien
- -1.83%
- Changement Mensuel
- 18.89%
- Changement à 6 Mois
- -2.73%
- Changement Annuel
- -54.66%
20 septembre, samedi