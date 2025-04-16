통화 / ELBM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
1.07 USD 0.02 (1.83%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELBM 환율이 오늘 -1.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.99이고 고가는 1.15이었습니다.
Electra Battery Materials Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELBM News
- 일렉트라 배터리 머티리얼즈, 코발트 정제소 재구조 조건 변경
- Electra Battery Materials amends restructuring terms for cobalt refinery
- 일렉트라, 온타리오주로부터 코발트 정제 시설 건설에 1,750만 캐나다 달러 자금 확보
- Electra secures C$17.5 million funding from Ontario for cobalt refinery
- 일렉트라, 배터리 정제소에 3천만 달러 자금 조달 조건 발표
- Electra announces terms of $30 million financing for battery refinery
- Electra Battery Materials names retired US Navy admiral to board
- Electra completes early works program at cobalt refinery
- Electra Battery Materials appoints former Alpha CEO to board
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- Electra Battery Materials to cut debt by 60% in restructuring plan
- Electra begins testing North American cobalt for refinery feedstock
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Battery Materials shareholders approve all AGM proposals
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Commences Early Works to Support Restart of North America’s Only Cobalt Refinery
- Electra Battery Materials price target lowered to $2.20 at H.C. Wainwright
- Electra Completes Feasibility Level Study on Battery Recycling Facility
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Electra Welcomes Ontario’s $500M Fund to Boost Critical Minerals Processing and Bolster North American Supply Chains
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
일일 변동 비율
0.99 1.15
년간 변동
0.77 2.60
- 이전 종가
- 1.09
- 시가
- 1.03
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- 저가
- 0.99
- 고가
- 1.15
- 볼륨
- 436
- 일일 변동
- -1.83%
- 월 변동
- 18.89%
- 6개월 변동
- -2.73%
- 년간 변동율
- -54.66%
20 9월, 토요일