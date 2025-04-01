货币 / ELBM
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
0.93 USD 0.07 (7.00%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ELBM汇率已更改-7.00%。当日，交易品种以低点0.93和高点1.05进行交易。
关注Electra Battery Materials Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELBM新闻
- Electra电池材料公司修改钴精炼厂重组条款
- Electra Battery Materials amends restructuring terms for cobalt refinery
- Electra获得安大略省1750万加元资金支持钴精炼厂建设
- Electra secures C$17.5 million funding from Ontario for cobalt refinery
- Electra announces terms of $30 million financing for battery refinery
- Electra Battery Materials names retired US Navy admiral to board
- Electra completes early works program at cobalt refinery
- Electra Battery Materials appoints former Alpha CEO to board
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- Electra Battery Materials to cut debt by 60% in restructuring plan
- Electra begins testing North American cobalt for refinery feedstock
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Battery Materials shareholders approve all AGM proposals
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Commences Early Works to Support Restart of North America’s Only Cobalt Refinery
- Electra Battery Materials price target lowered to $2.20 at H.C. Wainwright
- Electra Completes Feasibility Level Study on Battery Recycling Facility
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Electra Welcomes Ontario’s $500M Fund to Boost Critical Minerals Processing and Bolster North American Supply Chains
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
日范围
0.93 1.05
年范围
0.77 2.60
- 前一天收盘价
- 1.00
- 开盘价
- 1.05
- 卖价
- 0.93
- 买价
- 1.23
- 最低价
- 0.93
- 最高价
- 1.05
- 交易量
- 355
- 日变化
- -7.00%
- 月变化
- 3.33%
- 6个月变化
- -15.45%
- 年变化
- -60.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值