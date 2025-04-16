Валюты / ELBM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
1.00 USD 0.10 (11.11%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELBM за сегодня изменился на 11.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.94, а максимальная — 1.09.
Следите за динамикой Electra Battery Materials Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ELBM
- Electra Battery Materials изменяет условия реструктуризации для кобальтового завода
- Electra Battery Materials amends restructuring terms for cobalt refinery
- Electra получает финансирование в размере 17,5 млн канадских долларов от Онтарио для кобальтового завода
- Electra secures C$17.5 million funding from Ontario for cobalt refinery
- Electra объявляет условия финансирования в размере $30 млн для аккумуляторного завода
- Electra announces terms of $30 million financing for battery refinery
- Electra Battery Materials names retired US Navy admiral to board
- Electra completes early works program at cobalt refinery
- Electra Battery Materials appoints former Alpha CEO to board
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- Electra Battery Materials to cut debt by 60% in restructuring plan
- Electra begins testing North American cobalt for refinery feedstock
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Battery Materials shareholders approve all AGM proposals
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Commences Early Works to Support Restart of North America’s Only Cobalt Refinery
- Electra Battery Materials price target lowered to $2.20 at H.C. Wainwright
- Electra Completes Feasibility Level Study on Battery Recycling Facility
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Electra Welcomes Ontario’s $500M Fund to Boost Critical Minerals Processing and Bolster North American Supply Chains
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Дневной диапазон
0.94 1.09
Годовой диапазон
0.77 2.60
- Предыдущее закрытие
- 0.90
- Open
- 0.95
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Low
- 0.94
- High
- 1.09
- Объем
- 1.434 K
- Дневное изменение
- 11.11%
- Месячное изменение
- 11.11%
- 6-месячное изменение
- -9.09%
- Годовое изменение
- -57.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.