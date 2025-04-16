Moedas / ELBM
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
1.05 USD 0.12 (12.90%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ELBM para hoje mudou para 12.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.90 e o mais alto foi 1.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Electra Battery Materials Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELBM Notícias
- Electra Battery Materials altera termos de reestruturação para refinaria de cobalto
- Electra garante financiamento de C$ 17,5 milhões de Ontário para refinaria de cobalto
- Electra anuncia termos de financiamento de US$ 30 milhões para refinaria de baterias
Faixa diária
0.90 1.09
Faixa anual
0.77 2.60
- Fechamento anterior
- 0.93
- Open
- 0.90
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 0.90
- High
- 1.09
- Volume
- 286
- Mudança diária
- 12.90%
- Mudança mensal
- 16.67%
- Mudança de 6 meses
- -4.55%
- Mudança anual
- -55.51%
