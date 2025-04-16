Valute / ELBM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
1.07 USD 0.02 (1.83%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELBM ha avuto una variazione del -1.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.99 e ad un massimo di 1.15.
Segui le dinamiche di Electra Battery Materials Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELBM News
- Electra Battery Materials modifica i termini di ristrutturazione per la raffineria di cobalto
- Electra Battery Materials amends restructuring terms for cobalt refinery
- Electra ottiene finanziamento di 17,5 milioni C$ dall’Ontario per raffineria di cobalto
- Electra secures C$17.5 million funding from Ontario for cobalt refinery
- Electra annuncia i termini del finanziamento di 30 milioni di dollari per la raffineria di batterie
- Electra announces terms of $30 million financing for battery refinery
- Electra Battery Materials names retired US Navy admiral to board
- Electra completes early works program at cobalt refinery
- Electra Battery Materials appoints former Alpha CEO to board
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- Electra Battery Materials to cut debt by 60% in restructuring plan
- Electra begins testing North American cobalt for refinery feedstock
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Battery Materials shareholders approve all AGM proposals
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- Electra Commences Early Works to Support Restart of North America’s Only Cobalt Refinery
- Electra Battery Materials price target lowered to $2.20 at H.C. Wainwright
- Electra Completes Feasibility Level Study on Battery Recycling Facility
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Electra Welcomes Ontario’s $500M Fund to Boost Critical Minerals Processing and Bolster North American Supply Chains
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Intervallo Giornaliero
0.99 1.15
Intervallo Annuale
0.77 2.60
- Chiusura Precedente
- 1.09
- Apertura
- 1.03
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Minimo
- 0.99
- Massimo
- 1.15
- Volume
- 436
- Variazione giornaliera
- -1.83%
- Variazione Mensile
- 18.89%
- Variazione Semestrale
- -2.73%
- Variazione Annuale
- -54.66%
21 settembre, domenica