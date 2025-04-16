Währungen / ELBM
ELBM: Electra Battery Materials Corporation
1.05 USD 0.04 (3.67%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELBM hat sich für heute um -3.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.99 bis zu einem Hoch von 1.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Electra Battery Materials Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.99 1.15
Jahresspanne
0.77 2.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.09
- Eröffnung
- 1.03
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Tief
- 0.99
- Hoch
- 1.15
- Volumen
- 356
- Tagesänderung
- -3.67%
- Monatsänderung
- 16.67%
- 6-Monatsänderung
- -4.55%
- Jahresänderung
- -55.51%
