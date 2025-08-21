FiyatlarBölümler
EHC: Encompass Health Corporation

124.00 USD 1.35 (1.08%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EHC fiyatı bugün -1.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.72 ve Yüksek fiyatı olarak 126.30 aralığında işlem gördü.

Encompass Health Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
123.72 126.30
Yıllık aralık
87.85 127.10
Önceki kapanış
125.35
Açılış
125.39
Satış
124.00
Alış
124.30
Düşük
123.72
Yüksek
126.30
Hacim
1.014 K
Günlük değişim
-1.08%
Aylık değişim
1.73%
6 aylık değişim
22.72%
Yıllık değişim
29.02%
21 Eylül, Pazar