Dövizler / EHC
EHC: Encompass Health Corporation
124.00 USD 1.35 (1.08%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EHC fiyatı bugün -1.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.72 ve Yüksek fiyatı olarak 126.30 aralığında işlem gördü.
Encompass Health Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EHC haberleri
Günlük aralık
123.72 126.30
Yıllık aralık
87.85 127.10
- Önceki kapanış
- 125.35
- Açılış
- 125.39
- Satış
- 124.00
- Alış
- 124.30
- Düşük
- 123.72
- Yüksek
- 126.30
- Hacim
- 1.014 K
- Günlük değişim
- -1.08%
- Aylık değişim
- 1.73%
- 6 aylık değişim
- 22.72%
- Yıllık değişim
- 29.02%
21 Eylül, Pazar