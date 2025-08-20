货币 / EHC
EHC: Encompass Health Corporation
123.62 USD 0.13 (0.11%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EHC汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点123.61和高点124.98进行交易。
关注Encompass Health Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EHC新闻
日范围
123.61 124.98
年范围
87.85 127.10
- 前一天收盘价
- 123.75
- 开盘价
- 124.09
- 卖价
- 123.62
- 买价
- 123.92
- 最低价
- 123.61
- 最高价
- 124.98
- 交易量
- 112
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.42%
- 6个月变化
- 22.35%
- 年变化
- 28.62%
