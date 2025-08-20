通貨 / EHC
EHC: Encompass Health Corporation
125.35 USD 1.02 (0.82%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EHCの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり123.74の安値と125.76の高値で取引されました。
Encompass Health Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EHC News
1日のレンジ
123.74 125.76
1年のレンジ
87.85 127.10
- 以前の終値
- 124.33
- 始値
- 124.22
- 買値
- 125.35
- 買値
- 125.65
- 安値
- 123.74
- 高値
- 125.76
- 出来高
- 808
- 1日の変化
- 0.82%
- 1ヶ月の変化
- 2.84%
- 6ヶ月の変化
- 24.06%
- 1年の変化
- 30.42%
