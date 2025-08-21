Valute / EHC
EHC: Encompass Health Corporation
124.00 USD 1.35 (1.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EHC ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 123.72 e ad un massimo di 126.30.
Segui le dinamiche di Encompass Health Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EHC News
Intervallo Giornaliero
123.72 126.30
Intervallo Annuale
87.85 127.10
- Chiusura Precedente
- 125.35
- Apertura
- 125.39
- Bid
- 124.00
- Ask
- 124.30
- Minimo
- 123.72
- Massimo
- 126.30
- Volume
- 1.014 K
- Variazione giornaliera
- -1.08%
- Variazione Mensile
- 1.73%
- Variazione Semestrale
- 22.72%
- Variazione Annuale
- 29.02%
20 settembre, sabato