EHC: Encompass Health Corporation
125.35 USD 1.02 (0.82%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EHC hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.74 bis zu einem Hoch von 125.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Encompass Health Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EHC News
- Here's Why Encompass Health (EHC) is a Strong Growth Stock
- KeyBanc hebt Kursziel für Encompass Health auf 140 US-Dollar an
- Encompass Health stock price target raised to $140 from $135 at KeyBanc
- Mizuho bestätigt Outperform-Rating für Encompass Health/n
- Mizuho reiterates Outperform rating on Encompass Health stock
- Universal Health Services: Darren Lehrich wird neuer Leiter für Investor Relations
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Encompass Health-Aktie markiert 52-Wochen-Hoch bei 126,52 USD
- Encompass Health stock hits 52-week high at 126.52 USD
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- Bank of America: EHC und THC sind Top-Picks im Gesundheitssektor – UHS und ARDT am stärksten gefährdet
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- Encompass Health Corporation (EHC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Encompass Health stock hits 52-week high at $124.68
- Encompass Health (EHC) Up 8.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Is it Time to Hold on to Community Health Systems Stock?
- Why Encompass Health (EHC) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Encompass Health (EHC) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Is Encompass Health (EHC) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- NVCR Stock Slips Despite PMA Application to Treat Pancreatic Cancer
- Encompass Health Corporation (EHC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Tagesspanne
123.74 125.76
Jahresspanne
87.85 127.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 124.33
- Eröffnung
- 124.22
- Bid
- 125.35
- Ask
- 125.65
- Tief
- 123.74
- Hoch
- 125.76
- Volumen
- 808
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 2.84%
- 6-Monatsänderung
- 24.06%
- Jahresänderung
- 30.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K