EHC: Encompass Health Corporation

125.35 USD 1.02 (0.82%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EHC hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.74 bis zu einem Hoch von 125.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Encompass Health Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
123.74 125.76
Jahresspanne
87.85 127.10
Vorheriger Schlusskurs
124.33
Eröffnung
124.22
Bid
125.35
Ask
125.65
Tief
123.74
Hoch
125.76
Volumen
808
Tagesänderung
0.82%
Monatsänderung
2.84%
6-Monatsänderung
24.06%
Jahresänderung
30.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K