EHC: Encompass Health Corporation
124.00 USD 1.35 (1.08%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EHC a changé de -1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.72 et à un maximum de 126.30.
Suivez la dynamique Encompass Health Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
123.72 126.30
Range Annuel
87.85 127.10
- Clôture Précédente
- 125.35
- Ouverture
- 125.39
- Bid
- 124.00
- Ask
- 124.30
- Plus Bas
- 123.72
- Plus Haut
- 126.30
- Volume
- 1.014 K
- Changement quotidien
- -1.08%
- Changement Mensuel
- 1.73%
- Changement à 6 Mois
- 22.72%
- Changement Annuel
- 29.02%
20 septembre, samedi