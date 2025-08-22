CotationsSections
Devises / EHC
Retour à Actions

EHC: Encompass Health Corporation

124.00 USD 1.35 (1.08%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EHC a changé de -1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.72 et à un maximum de 126.30.

Suivez la dynamique Encompass Health Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EHC Nouvelles

Range quotidien
123.72 126.30
Range Annuel
87.85 127.10
Clôture Précédente
125.35
Ouverture
125.39
Bid
124.00
Ask
124.30
Plus Bas
123.72
Plus Haut
126.30
Volume
1.014 K
Changement quotidien
-1.08%
Changement Mensuel
1.73%
Changement à 6 Mois
22.72%
Changement Annuel
29.02%
20 septembre, samedi