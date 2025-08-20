Moedas / EHC
EHC: Encompass Health Corporation
124.62 USD 0.29 (0.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EHC para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 123.74 e o mais alto foi 125.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Encompass Health Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
123.74 125.06
Faixa anual
87.85 127.10
- Fechamento anterior
- 124.33
- Open
- 124.22
- Bid
- 124.62
- Ask
- 124.92
- Low
- 123.74
- High
- 125.06
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 2.24%
- Mudança de 6 meses
- 23.34%
- Mudança anual
- 29.66%
