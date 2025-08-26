CotizacionesSecciones
EHC: Encompass Health Corporation

124.33 USD 0.58 (0.47%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EHC de hoy ha cambiado un 0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 123.52, mientras que el máximo ha alcanzado 124.98.

Rango diario
123.52 124.98
Rango anual
87.85 127.10
Cierres anteriores
123.75
Open
124.09
Bid
124.33
Ask
124.63
Low
123.52
High
124.98
Volumen
1.213 K
Cambio diario
0.47%
Cambio mensual
2.00%
Cambio a 6 meses
23.05%
Cambio anual
29.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B