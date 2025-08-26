Divisas / EHC
EHC: Encompass Health Corporation
124.33 USD 0.58 (0.47%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EHC de hoy ha cambiado un 0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 123.52, mientras que el máximo ha alcanzado 124.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Encompass Health Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EHC News
- Here's Why Encompass Health (EHC) is a Strong Growth Stock
- KeyBanc eleva precio objetivo de Encompass Health a $140 desde $135
- Mizuho mantiene calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Encompass Health
- Mizuho reiterates Outperform rating on Encompass Health stock
- Universal Health Services nombra a Darren Lehrich como VP de relaciones con inversores
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Las acciones de Encompass Health alcanzan un máximo de 52 semanas a 126,52 dólares
- Encompass Health stock hits 52-week high at 126.52 USD
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- BofA nombra a EHC y THC como principales opciones sanitarias por su mínima exposición a Medicare
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- Encompass Health Corporation (EHC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Encompass Health stock hits 52-week high at $124.68
- Encompass Health (EHC) Up 8.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Is it Time to Hold on to Community Health Systems Stock?
- Why Encompass Health (EHC) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Encompass Health (EHC) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Is Encompass Health (EHC) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
Rango diario
123.52 124.98
Rango anual
87.85 127.10
- Cierres anteriores
- 123.75
- Open
- 124.09
- Bid
- 124.33
- Ask
- 124.63
- Low
- 123.52
- High
- 124.98
- Volumen
- 1.213 K
- Cambio diario
- 0.47%
- Cambio mensual
- 2.00%
- Cambio a 6 meses
- 23.05%
- Cambio anual
- 29.36%
