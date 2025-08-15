Валюты / EHC
EHC: Encompass Health Corporation
123.75 USD 0.86 (0.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EHC за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.39, а максимальная — 125.61.
Следите за динамикой Encompass Health Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
123.39 125.61
Годовой диапазон
87.85 127.10
- Предыдущее закрытие
- 124.61
- Open
- 124.80
- Bid
- 123.75
- Ask
- 124.05
- Low
- 123.39
- High
- 125.61
- Объем
- 537
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 22.48%
- Годовое изменение
- 28.76%
