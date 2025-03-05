- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV fiyatı bugün -1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.62 ve Yüksek fiyatı olarak 67.66 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI EAFE Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFV haberleri
- Should Investors Pivot to Global Equity ETFs for Wider Market Exposure?
- FNDF: Benchmark-Beating Ex-U.S. Value ETF With Dividend Growth (NYSEARCA:FNDF)
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- INTF: International ETF With An Edge Over The Benchmark (NYSEARCA:INTF)
- EFV: EAFE Value Stocks Beating Growth, Low Valuation, And High Momentum (BATS:EFV)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- IGA: Strong Performance From Foreign Exposure And Fully-Covered Distribution
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – May 2025
- EFV: A Global Stock ETF Trading At A Significant Value To The S&P500 (BATS:EFV)
- Navigating The New Tariff Landscape
- FNDF: Decent Foreign Value ETF, But Not The Best
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Rhythm Of Style: Value Vs. Growth In Developed International Markets - Part 1
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
Sıkça sorulan sorular
EFV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi 66.71 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 66.62 - 67.66 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 67.75 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5075 değerine ulaştı. EFV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi şu anda 66.71 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 20.33% ve USD değerlerini izler. EFV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
EFV hisse senedi nasıl alınır?
iShares MSCI EAFE Value ETF hisselerini şu anki 66.71 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 66.71 ve Ask 67.01 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5075 ve günlük değişim oranı -1.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EFV fiyat hareketlerini takip edin.
EFV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 51.34 - 68.76 ve mevcut fiyatı 66.71 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 66.71 veya Ask 67.01 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.24% ve 6 aylık değişim oranı 9.06% değerlerini karşılaştırır. EFV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi yıllık olarak 68.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 51.34 - 68.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 67.75 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI EAFE Value ETF performansını takip edin.
iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 51.34 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 66.71 ve hareket ettiği yıllık aralık 51.34 - 68.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EFV fiyat hareketlerini izleyin.
EFV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares MSCI EAFE Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 67.75 ve yıllık değişim oranı 20.33% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 67.75
- Açılış
- 67.66
- Satış
- 66.71
- Alış
- 67.01
- Düşük
- 66.62
- Yüksek
- 67.66
- Hacim
- 5.075 K
- Günlük değişim
- -1.54%
- Aylık değişim
- -2.24%
- 6 aylık değişim
- 9.06%
- Yıllık değişim
- 20.33%