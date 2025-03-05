EFV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi 66.71 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 66.62 - 67.66 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 67.75 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5075 değerine ulaştı. EFV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi şu anda 66.71 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 20.33% ve USD değerlerini izler. EFV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EFV hisse senedi nasıl alınır? iShares MSCI EAFE Value ETF hisselerini şu anki 66.71 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 66.71 ve Ask 67.01 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5075 ve günlük değişim oranı -1.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EFV fiyat hareketlerini takip edin.

EFV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 51.34 - 68.76 ve mevcut fiyatı 66.71 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 66.71 veya Ask 67.01 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.24% ve 6 aylık değişim oranı 9.06% değerlerini karşılaştırır. EFV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi yıllık olarak 68.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 51.34 - 68.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 67.75 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI EAFE Value ETF performansını takip edin.

iShares MSCI EAFE Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 51.34 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 66.71 ve hareket ettiği yıllık aralık 51.34 - 68.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EFV fiyat hareketlerini izleyin.