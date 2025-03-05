- Aperçu
EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
Le taux de change de EFV a changé de -1.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.62 et à un maximum de 67.66.
Suivez la dynamique iShares MSCI EAFE Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EFV aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI EAFE Value ETF est cotée à 66.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 66.62 - 67.66, a clôturé hier à 67.75 et son volume d'échange a atteint 5075. Le graphique en temps réel du cours de EFV présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI EAFE Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI EAFE Value ETF est actuellement valorisé à 66.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EFV.
Comment acheter des actions EFV ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI EAFE Value ETF au cours actuel de 66.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 66.71 ou de 67.01, le 5075 et le -1.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EFV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EFV ?
Investir dans iShares MSCI EAFE Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.34 - 68.76 et le prix actuel 66.71. Beaucoup comparent -2.24% et 9.06% avant de passer des ordres à 66.71 ou 67.01. Consultez le graphique du cours de EFV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI EAFE Value ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI EAFE Value ETF l'année dernière était 68.76. Au cours de 51.34 - 68.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 67.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI EAFE Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI EAFE Value ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) sur l'année a été 51.34. Sa comparaison avec 66.71 et 51.34 - 68.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EFV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EFV a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI EAFE Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 67.75 et 20.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 67.75
- Ouverture
- 67.66
- Bid
- 66.71
- Ask
- 67.01
- Plus Bas
- 66.62
- Plus Haut
- 67.66
- Volume
- 5.075 K
- Changement quotidien
- -1.54%
- Changement Mensuel
- -2.24%
- Changement à 6 Mois
- 9.06%
- Changement Annuel
- 20.33%
- Act
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
- 547
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev