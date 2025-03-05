EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
今日EFV汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点66.62和高点67.66进行交易。
关注iShares MSCI EAFE Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFV新闻
- Should Investors Pivot to Global Equity ETFs for Wider Market Exposure?
- FNDF: Benchmark-Beating Ex-U.S. Value ETF With Dividend Growth (NYSEARCA:FNDF)
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- INTF: International ETF With An Edge Over The Benchmark (NYSEARCA:INTF)
- EFV: EAFE Value Stocks Beating Growth, Low Valuation, And High Momentum (BATS:EFV)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- IGA: Strong Performance From Foreign Exposure And Fully-Covered Distribution
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – May 2025
- EFV: A Global Stock ETF Trading At A Significant Value To The S&P500 (BATS:EFV)
- Navigating The New Tariff Landscape
- FNDF: Decent Foreign Value ETF, But Not The Best
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Rhythm Of Style: Value Vs. Growth In Developed International Markets - Part 1
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
常见问题解答
EFV股票今天的价格是多少？
iShares MSCI EAFE Value ETF股票今天的定价为66.71。它在66.62 - 67.66范围内交易，昨天的收盘价为67.75，交易量达到5075。EFV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI EAFE Value ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI EAFE Value ETF目前的价值为66.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.33%和USD。实时查看图表以跟踪EFV走势。
如何购买EFV股票？
您可以以66.71的当前价格购买iShares MSCI EAFE Value ETF股票。订单通常设置在66.71或67.01附近，而5075和-1.40%显示市场活动。立即关注EFV的实时图表更新。
如何投资EFV股票？
投资iShares MSCI EAFE Value ETF需要考虑年度范围51.34 - 68.76和当前价格66.71。许多人在以66.71或67.01下订单之前，会比较-2.24%和。实时查看EFV价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI EAFE Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI EAFE Value ETF的最高价格是68.76。在51.34 - 68.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI EAFE Value ETF的绩效。
iShares MSCI EAFE Value ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI EAFE Value ETF（EFV）的最低价格为51.34。将其与当前的66.71和51.34 - 68.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFV股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI EAFE Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.75和20.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 67.75
- 开盘价
- 67.66
- 卖价
- 66.71
- 买价
- 67.01
- 最低价
- 66.62
- 最高价
- 67.66
- 交易量
- 5.075 K
- 日变化
- -1.54%
- 月变化
- -2.24%
- 6个月变化
- 9.06%
- 年变化
- 20.33%