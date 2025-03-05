报价部分
EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF

66.71 USD 1.04 (1.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EFV汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点66.62和高点67.66进行交易。

关注iShares MSCI EAFE Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EFV股票今天的价格是多少？

iShares MSCI EAFE Value ETF股票今天的定价为66.71。它在66.62 - 67.66范围内交易，昨天的收盘价为67.75，交易量达到5075。EFV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI EAFE Value ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI EAFE Value ETF目前的价值为66.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.33%和USD。实时查看图表以跟踪EFV走势。

如何购买EFV股票？

您可以以66.71的当前价格购买iShares MSCI EAFE Value ETF股票。订单通常设置在66.71或67.01附近，而5075和-1.40%显示市场活动。立即关注EFV的实时图表更新。

如何投资EFV股票？

投资iShares MSCI EAFE Value ETF需要考虑年度范围51.34 - 68.76和当前价格66.71。许多人在以66.71或67.01下订单之前，会比较-2.24%和。实时查看EFV价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI EAFE Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI EAFE Value ETF的最高价格是68.76。在51.34 - 68.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI EAFE Value ETF的绩效。

iShares MSCI EAFE Value ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI EAFE Value ETF（EFV）的最低价格为51.34。将其与当前的66.71和51.34 - 68.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFV股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI EAFE Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.75和20.33%中可见。

日范围
66.62 67.66
年范围
51.34 68.76
前一天收盘价
67.75
开盘价
67.66
卖价
66.71
买价
67.01
最低价
66.62
最高价
67.66
交易量
5.075 K
日变化
-1.54%
月变化
-2.24%
6个月变化
9.06%
年变化
20.33%
