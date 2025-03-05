- Übersicht
EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
Der Wechselkurs von EFV hat sich für heute um -1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.62 bis zu einem Hoch von 67.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI EAFE Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFV heute?
Die Aktie von iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) notiert heute bei 66.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 66.62 - 67.66 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 67.75 und das Handelsvolumen erreichte 5075. Das Live-Chart von EFV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFV Dividenden?
iShares MSCI EAFE Value ETF wird derzeit mit 66.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFV zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFV-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) zum aktuellen Kurs von 66.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 66.71 oder 67.01 platziert, während 5075 und -1.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFV-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI EAFE Value ETF müssen die jährliche Spanne 51.34 - 68.76 und der aktuelle Kurs 66.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.24% und 9.06%, bevor sie Orders zu 66.71 oder 67.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI EAFE Value ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im vergangenen Jahr lag bei 68.76. Innerhalb von 51.34 - 68.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 67.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI EAFE Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI EAFE Value ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Laufe des Jahres betrug 51.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 66.71 und der Spanne 51.34 - 68.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFV statt?
iShares MSCI EAFE Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 67.75 und 20.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.75
- Eröffnung
- 67.66
- Bid
- 66.71
- Ask
- 67.01
- Tief
- 66.62
- Hoch
- 67.66
- Volumen
- 5.075 K
- Tagesänderung
- -1.54%
- Monatsänderung
- -2.24%
- 6-Monatsänderung
- 9.06%
- Jahresänderung
- 20.33%