EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF

66.71 USD 1.04 (1.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFV за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.62, а максимальная — 67.66.

Следите за динамикой iShares MSCI EAFE Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFV сегодня?

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) сегодня оценивается на уровне 66.71. Инструмент торгуется в пределах 66.62 - 67.66, вчерашнее закрытие составило 67.75, а торговый объем достиг 5075. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI EAFE Value ETF?

iShares MSCI EAFE Value ETF в настоящее время оценивается в 66.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.33% и USD. Отслеживайте движения EFV на графике в реальном времени.

Как купить акции EFV?

Вы можете купить акции iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) по текущей цене 66.71. Ордера обычно размещаются около 66.71 или 67.01, тогда как 5075 и -1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFV?

Инвестирование в iShares MSCI EAFE Value ETF предполагает учет годового диапазона 51.34 - 68.76 и текущей цены 66.71. Многие сравнивают -2.24% и 9.06% перед размещением ордеров на 66.71 или 67.01. Изучайте ежедневные изменения цены EFV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI EAFE Value ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) за последний год составила 68.76. Акции заметно колебались в пределах 51.34 - 68.76, сравнение с 67.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI EAFE Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI EAFE Value ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) за год составила 51.34. Сравнение с текущими 66.71 и 51.34 - 68.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFV?

В прошлом iShares MSCI EAFE Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.75 и 20.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.62 67.66
Годовой диапазон
51.34 68.76
Предыдущее закрытие
67.75
Open
67.66
Bid
66.71
Ask
67.01
Low
66.62
High
67.66
Объем
5.075 K
Дневное изменение
-1.54%
Месячное изменение
-2.24%
6-месячное изменение
9.06%
Годовое изменение
20.33%
11 октября, суббота