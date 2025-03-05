- Обзор рынка
EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
Курс EFV за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.62, а максимальная — 67.66.
Следите за динамикой iShares MSCI EAFE Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EFV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFV сегодня?
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) сегодня оценивается на уровне 66.71. Инструмент торгуется в пределах 66.62 - 67.66, вчерашнее закрытие составило 67.75, а торговый объем достиг 5075. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI EAFE Value ETF?
iShares MSCI EAFE Value ETF в настоящее время оценивается в 66.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.33% и USD. Отслеживайте движения EFV на графике в реальном времени.
Как купить акции EFV?
Вы можете купить акции iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) по текущей цене 66.71. Ордера обычно размещаются около 66.71 или 67.01, тогда как 5075 и -1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFV?
Инвестирование в iShares MSCI EAFE Value ETF предполагает учет годового диапазона 51.34 - 68.76 и текущей цены 66.71. Многие сравнивают -2.24% и 9.06% перед размещением ордеров на 66.71 или 67.01. Изучайте ежедневные изменения цены EFV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI EAFE Value ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) за последний год составила 68.76. Акции заметно колебались в пределах 51.34 - 68.76, сравнение с 67.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI EAFE Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI EAFE Value ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) за год составила 51.34. Сравнение с текущими 66.71 и 51.34 - 68.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFV?
В прошлом iShares MSCI EAFE Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.75 и 20.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 67.75
- Open
- 67.66
- Bid
- 66.71
- Ask
- 67.01
- Low
- 66.62
- High
- 67.66
- Объем
- 5.075 K
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -2.24%
- 6-месячное изменение
- 9.06%
- Годовое изменение
- 20.33%