EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
A taxa do EFV para hoje mudou para -1.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.62 e o mais alto foi 67.66.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI EAFE Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EFV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EFV hoje?
Hoje iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) está avaliado em 66.71. O instrumento é negociado dentro de 66.62 - 67.66, o fechamento de ontem foi 67.75, e o volume de negociação atingiu 5075. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFV em tempo real.
As ações de iShares MSCI EAFE Value ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI EAFE Value ETF está avaliado em 66.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.33% e USD. Monitore os movimentos de EFV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EFV?
Você pode comprar ações de iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) pelo preço atual 66.71. Ordens geralmente são executadas perto de 66.71 ou 67.01, enquanto 5075 e -1.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EFV?
Investir em iShares MSCI EAFE Value ETF envolve considerar a faixa anual 51.34 - 68.76 e o preço atual 66.71. Muitos comparam -2.24% e 9.06% antes de enviar ordens em 66.71 ou 67.01. Estude as mudanças diárias de preço de EFV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI EAFE Value ETF?
O maior preço de iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) no último ano foi 68.76. As ações oscilaram bastante dentro de 51.34 - 68.76, e a comparação com 67.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI EAFE Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI EAFE Value ETF?
O menor preço de iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) no ano foi 51.34. A comparação com o preço atual 66.71 e 51.34 - 68.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFV?
No passado iShares MSCI EAFE Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 67.75 e 20.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 67.75
- Open
- 67.66
- Bid
- 66.71
- Ask
- 67.01
- Low
- 66.62
- High
- 67.66
- Volume
- 5.075 K
- Mudança diária
- -1.54%
- Mudança mensal
- -2.24%
- Mudança de 6 meses
- 9.06%
- Mudança anual
- 20.33%