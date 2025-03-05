- Panoramica
EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
Il tasso di cambio EFV ha avuto una variazione del -1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.62 e ad un massimo di 67.66.
Segui le dinamiche di iShares MSCI EAFE Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EFV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EFV oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI EAFE Value ETF sono prezzate a 66.71. Viene scambiato all'interno di 66.62 - 67.66, la chiusura di ieri è stata 67.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 5075. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI EAFE Value ETF pagano dividendi?
iShares MSCI EAFE Value ETF è attualmente valutato a 66.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFV.
Come acquistare azioni EFV?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI EAFE Value ETF al prezzo attuale di 66.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 66.71 o 67.01, mentre 5075 e -1.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EFV?
Investire in iShares MSCI EAFE Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.34 - 68.76 e il prezzo attuale 66.71. Molti confrontano -2.24% e 9.06% prima di effettuare ordini su 66.71 o 67.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI EAFE Value ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI EAFE Value ETF nell'ultimo anno è stato 68.76. All'interno di 51.34 - 68.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 67.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI EAFE Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI EAFE Value ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) nel corso dell'anno è stato 51.34. Confrontandolo con gli attuali 66.71 e 51.34 - 68.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFV?
iShares MSCI EAFE Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 67.75 e 20.33%.
- Chiusura Precedente
- 67.75
- Apertura
- 67.66
- Bid
- 66.71
- Ask
- 67.01
- Minimo
- 66.62
- Massimo
- 67.66
- Volume
- 5.075 K
- Variazione giornaliera
- -1.54%
- Variazione Mensile
- -2.24%
- Variazione Semestrale
- 9.06%
- Variazione Annuale
- 20.33%
