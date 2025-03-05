- Panorámica
EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
El tipo de cambio de EFV de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.62, mientras que el máximo ha alcanzado 67.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI EAFE Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EFV hoy?
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) se evalúa hoy en 66.71. El instrumento se negocia dentro de 66.62 - 67.66; el cierre de ayer ha sido 67.75 y el volumen comercial ha alcanzado 5075. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF?
iShares MSCI EAFE Value ETF se evalúa actualmente en 66.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.33% y USD. Monitoree los movimientos de EFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EFV?
Puede comprar acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) al precio actual de 66.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 66.71 o 67.01, mientras que 5075 y -1.40% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EFV?
Invertir en iShares MSCI EAFE Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 51.34 - 68.76 y el precio actual 66.71. Muchos comparan -2.24% y 9.06% antes de colocar órdenes en 66.71 o 67.01. Estudie los cambios diarios de precios de EFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF?
El precio más alto de iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en el último año ha sido 68.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 51.34 - 68.76, una comparación con 67.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI EAFE Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) para el año ha sido 51.34. La comparación con los actuales 66.71 y 51.34 - 68.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFV?
En el pasado, iShares MSCI EAFE Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 67.75 y 20.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 67.75
- Open
- 67.66
- Bid
- 66.71
- Ask
- 67.01
- Low
- 66.62
- High
- 67.66
- Volumen
- 5.075 K
- Cambio diario
- -1.54%
- Cambio mensual
- -2.24%
- Cambio a 6 meses
- 9.06%
- Cambio anual
- 20.33%