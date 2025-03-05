- 概要
EFV: iShares MSCI EAFE Value ETF
EFVの今日の為替レートは、-1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり66.62の安値と67.66の高値で取引されました。
iShares MSCI EAFE Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EFV News
よくあるご質問
EFV株の現在の価格は？
iShares MSCI EAFE Value ETFの株価は本日66.71です。66.62 - 67.66内で取引され、前日の終値は67.75、取引量は5075に達しました。EFVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI EAFE Value ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI EAFE Value ETFの現在の価格は66.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.33%やUSDにも注目します。EFVの動きはライブチャートで確認できます。
EFV株を買う方法は？
iShares MSCI EAFE Value ETFの株は現在66.71で購入可能です。注文は通常66.71または67.01付近で行われ、5075や-1.40%が市場の動きを示します。EFVの最新情報はライブチャートで確認できます。
EFV株に投資する方法は？
iShares MSCI EAFE Value ETFへの投資では、年間の値幅51.34 - 68.76と現在の66.71を考慮します。注文は多くの場合66.71や67.01で行われる前に、-2.24%や9.06%と比較されます。EFVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI EAFE Value ETFの株の最高値は？
iShares MSCI EAFE Value ETFの過去1年の最高値は68.76でした。51.34 - 68.76内で株価は大きく変動し、67.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI EAFE Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI EAFE Value ETFの株の最低値は？
iShares MSCI EAFE Value ETF(EFV)の年間最安値は51.34でした。現在の66.71や51.34 - 68.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFVの動きはライブチャートで確認できます。
EFVの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI EAFE Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、67.75、20.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 67.75
- 始値
- 67.66
- 買値
- 66.71
- 買値
- 67.01
- 安値
- 66.62
- 高値
- 67.66
- 出来高
- 5.075 K
- 1日の変化
- -1.54%
- 1ヶ月の変化
- -2.24%
- 6ヶ月の変化
- 9.06%
- 1年の変化
- 20.33%