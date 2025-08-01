EFA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi 93.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 93.73 - 94.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 94.76 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 11242 değerine ulaştı. EFA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi şu anda 93.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.99% ve USD değerlerini izler. EFA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EFA hisse senedi nasıl alınır? iShares MSCI EAFE ETF hisselerini şu anki 93.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 93.97 ve Ask 94.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 11242 ve günlük değişim oranı -0.85% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EFA fiyat hareketlerini takip edin.

EFA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares MSCI EAFE ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 72.15 - 95.52 ve mevcut fiyatı 93.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 93.97 veya Ask 94.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 10.58% değerlerini karşılaştırır. EFA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi yıllık olarak 95.52 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 72.15 - 95.52). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 94.76 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI EAFE ETF performansını takip edin.

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI EAFE ETF (EFA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 72.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 93.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 72.15 - 95.52 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EFA fiyat hareketlerini izleyin.