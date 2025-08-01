- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EFA: iShares MSCI EAFE ETF
EFA fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.73 ve Yüksek fiyatı olarak 94.79 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI EAFE ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFA haberleri
- SCHF: A Low-Cost Route To Developed Market Stocks Outside The U.S. (NYSEARCA:SCHF)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- FNDF: Benchmark-Beating Ex-U.S. Value ETF With Dividend Growth (NYSEARCA:FNDF)
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- The Investors' Paradox Of Uncertainty And Time: Is This Holding Back Your Returns?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- INTF: International ETF With An Edge Over The Benchmark (NYSEARCA:INTF)
- 20 stocks to consider if you want alternatives to the expensive S&P 500
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- HDEF: Ex-U.S. ETF With Cheap Fees, Good Value And Average Return (NYSEARCA:HDEF)
- FENI: A Fine ETF For International Diversification (NYSEARCA:FENI)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- EFAA Provides EFA Exposure Combined With Options Overlay: Only A Hold For Now
- Tug Of War: Bulls Vs. Fear
- Anything But The Doldrums
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
Sıkça sorulan sorular
EFA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi 93.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 93.73 - 94.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 94.76 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 11242 değerine ulaştı. EFA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi şu anda 93.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.99% ve USD değerlerini izler. EFA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
EFA hisse senedi nasıl alınır?
iShares MSCI EAFE ETF hisselerini şu anki 93.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 93.97 ve Ask 94.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 11242 ve günlük değişim oranı -0.85% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EFA fiyat hareketlerini takip edin.
EFA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares MSCI EAFE ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 72.15 - 95.52 ve mevcut fiyatı 93.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 93.97 veya Ask 94.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 10.58% değerlerini karşılaştırır. EFA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi yıllık olarak 95.52 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 72.15 - 95.52). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 94.76 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI EAFE ETF performansını takip edin.
iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 72.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 93.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 72.15 - 95.52 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EFA fiyat hareketlerini izleyin.
EFA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares MSCI EAFE ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 94.76 ve yıllık değişim oranı 17.99% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 94.76
- Açılış
- 94.78
- Satış
- 93.97
- Alış
- 94.27
- Düşük
- 93.73
- Yüksek
- 94.79
- Hacim
- 11.242 K
- Günlük değişim
- -0.83%
- Aylık değişim
- 0.10%
- 6 aylık değişim
- 10.58%
- Yıllık değişim
- 17.99%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki