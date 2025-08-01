KotasyonBölümler
Dövizler / EFA
Geri dön - Hisse senetleri

EFA: iShares MSCI EAFE ETF

93.97 USD 0.79 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EFA fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.73 ve Yüksek fiyatı olarak 94.79 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI EAFE ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFA haberleri

Sıkça sorulan sorular

EFA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi 93.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 93.73 - 94.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 94.76 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 11242 değerine ulaştı. EFA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi şu anda 93.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.99% ve USD değerlerini izler. EFA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EFA hisse senedi nasıl alınır?

iShares MSCI EAFE ETF hisselerini şu anki 93.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 93.97 ve Ask 94.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 11242 ve günlük değişim oranı -0.85% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EFA fiyat hareketlerini takip edin.

EFA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 72.15 - 95.52 ve mevcut fiyatı 93.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 93.97 veya Ask 94.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 10.58% değerlerini karşılaştırır. EFA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi yıllık olarak 95.52 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 72.15 - 95.52). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 94.76 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI EAFE ETF performansını takip edin.

iShares MSCI EAFE ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 72.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 93.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 72.15 - 95.52 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EFA fiyat hareketlerini izleyin.

EFA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares MSCI EAFE ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 94.76 ve yıllık değişim oranı 17.99% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
93.73 94.79
Yıllık aralık
72.15 95.52
Önceki kapanış
94.76
Açılış
94.78
Satış
93.97
Alış
94.27
Düşük
93.73
Yüksek
94.79
Hacim
11.242 K
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
0.10%
6 aylık değişim
10.58%
Yıllık değişim
17.99%
10 Ekim, Cuma
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
Beklenti
55.2
Önceki
55.1
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
49.8
Önceki
51.7
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.8%
Önceki
4.7%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.0%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
422
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
549
18:00
USD
Federal Bütçe Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​57.6 B
Önceki
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki