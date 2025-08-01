EFA: iShares MSCI EAFE ETF
今日EFA汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点93.73和高点94.79进行交易。
关注iShares MSCI EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFA新闻
- SCHF: A Low-Cost Route To Developed Market Stocks Outside The U.S. (NYSEARCA:SCHF)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- FNDF: Benchmark-Beating Ex-U.S. Value ETF With Dividend Growth (NYSEARCA:FNDF)
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- The Investors' Paradox Of Uncertainty And Time: Is This Holding Back Your Returns?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Beyond 60/40: How Adaptive Asset Allocation Outperforms Traditional Portfolios
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- INTF: International ETF With An Edge Over The Benchmark (NYSEARCA:INTF)
- 20 stocks to consider if you want alternatives to the expensive S&P 500
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- HDEF: Ex-U.S. ETF With Cheap Fees, Good Value And Average Return (NYSEARCA:HDEF)
- FENI: A Fine ETF For International Diversification (NYSEARCA:FENI)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- EFAA Provides EFA Exposure Combined With Options Overlay: Only A Hold For Now
- Tug Of War: Bulls Vs. Fear
- Anything But The Doldrums
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
常见问题解答
EFA股票今天的价格是多少？
iShares MSCI EAFE ETF股票今天的定价为93.97。它在93.73 - 94.79范围内交易，昨天的收盘价为94.76，交易量达到11242。EFA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI EAFE ETF目前的价值为93.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.99%和USD。实时查看图表以跟踪EFA走势。
如何购买EFA股票？
您可以以93.97的当前价格购买iShares MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在93.97或94.27附近，而11242和-0.85%显示市场活动。立即关注EFA的实时图表更新。
如何投资EFA股票？
投资iShares MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围72.15 - 95.52和当前价格93.97。许多人在以93.97或94.27下订单之前，会比较0.10%和。实时查看EFA价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI EAFE ETF的最高价格是95.52。在72.15 - 95.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI EAFE ETF的绩效。
iShares MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI EAFE ETF（EFA）的最低价格为72.15。将其与当前的93.97和72.15 - 95.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFA股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.76和17.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.76
- 开盘价
- 94.78
- 卖价
- 93.97
- 买价
- 94.27
- 最低价
- 93.73
- 最高价
- 94.79
- 交易量
- 11.242 K
- 日变化
- -0.83%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- 10.58%
- 年变化
- 17.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
-
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值