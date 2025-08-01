EFA股票今天的价格是多少？ iShares MSCI EAFE ETF股票今天的定价为93.97。它在93.73 - 94.79范围内交易，昨天的收盘价为94.76，交易量达到11242。EFA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？ iShares MSCI EAFE ETF目前的价值为93.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.99%和USD。实时查看图表以跟踪EFA走势。

如何购买EFA股票？ 您可以以93.97的当前价格购买iShares MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在93.97或94.27附近，而11242和-0.85%显示市场活动。立即关注EFA的实时图表更新。

如何投资EFA股票？ 投资iShares MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围72.15 - 95.52和当前价格93.97。许多人在以93.97或94.27下订单之前，会比较0.10%和。实时查看EFA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares MSCI EAFE ETF的最高价格是95.52。在72.15 - 95.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI EAFE ETF的绩效。

iShares MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？ iShares MSCI EAFE ETF（EFA）的最低价格为72.15。将其与当前的93.97和72.15 - 95.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。