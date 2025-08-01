报价部分
EFA: iShares MSCI EAFE ETF

93.97 USD 0.79 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EFA汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点93.73和高点94.79进行交易。

关注iShares MSCI EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EFA股票今天的价格是多少？

iShares MSCI EAFE ETF股票今天的定价为93.97。它在93.73 - 94.79范围内交易，昨天的收盘价为94.76，交易量达到11242。EFA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI EAFE ETF目前的价值为93.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.99%和USD。实时查看图表以跟踪EFA走势。

如何购买EFA股票？

您可以以93.97的当前价格购买iShares MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在93.97或94.27附近，而11242和-0.85%显示市场活动。立即关注EFA的实时图表更新。

如何投资EFA股票？

投资iShares MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围72.15 - 95.52和当前价格93.97。许多人在以93.97或94.27下订单之前，会比较0.10%和。实时查看EFA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI EAFE ETF的最高价格是95.52。在72.15 - 95.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI EAFE ETF的绩效。

iShares MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI EAFE ETF（EFA）的最低价格为72.15。将其与当前的93.97和72.15 - 95.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFA股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.76和17.99%中可见。

日范围
93.73 94.79
年范围
72.15 95.52
前一天收盘价
94.76
开盘价
94.78
卖价
93.97
买价
94.27
最低价
93.73
最高价
94.79
交易量
11.242 K
日变化
-0.83%
月变化
0.10%
6个月变化
10.58%
年变化
17.99%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值