КотировкиРазделы
Валюты / EFA
Назад в Рынок акций США

EFA: iShares MSCI EAFE ETF

93.97 USD 0.79 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFA за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.73, а максимальная — 94.79.

Следите за динамикой iShares MSCI EAFE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EFA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFA сегодня?

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) сегодня оценивается на уровне 93.97. Инструмент торгуется в пределах 93.73 - 94.79, вчерашнее закрытие составило 94.76, а торговый объем достиг 11242. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI EAFE ETF?

iShares MSCI EAFE ETF в настоящее время оценивается в 93.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.99% и USD. Отслеживайте движения EFA на графике в реальном времени.

Как купить акции EFA?

Вы можете купить акции iShares MSCI EAFE ETF (EFA) по текущей цене 93.97. Ордера обычно размещаются около 93.97 или 94.27, тогда как 11242 и -0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFA?

Инвестирование в iShares MSCI EAFE ETF предполагает учет годового диапазона 72.15 - 95.52 и текущей цены 93.97. Многие сравнивают 0.10% и 10.58% перед размещением ордеров на 93.97 или 94.27. Изучайте ежедневные изменения цены EFA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI EAFE ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI EAFE ETF (EFA) за последний год составила 95.52. Акции заметно колебались в пределах 72.15 - 95.52, сравнение с 94.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI EAFE ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI EAFE ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI EAFE ETF (EFA) за год составила 72.15. Сравнение с текущими 93.97 и 72.15 - 95.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFA?

В прошлом iShares MSCI EAFE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.76 и 17.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
93.73 94.79
Годовой диапазон
72.15 95.52
Предыдущее закрытие
94.76
Open
94.78
Bid
93.97
Ask
94.27
Low
93.73
High
94.79
Объем
11.242 K
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
10.58%
Годовое изменение
17.99%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.