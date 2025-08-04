- Обзор рынка
EFA: iShares MSCI EAFE ETF
Курс EFA за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.73, а максимальная — 94.79.
Следите за динамикой iShares MSCI EAFE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EFA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFA сегодня?
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) сегодня оценивается на уровне 93.97. Инструмент торгуется в пределах 93.73 - 94.79, вчерашнее закрытие составило 94.76, а торговый объем достиг 11242. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI EAFE ETF?
iShares MSCI EAFE ETF в настоящее время оценивается в 93.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.99% и USD. Отслеживайте движения EFA на графике в реальном времени.
Как купить акции EFA?
Вы можете купить акции iShares MSCI EAFE ETF (EFA) по текущей цене 93.97. Ордера обычно размещаются около 93.97 или 94.27, тогда как 11242 и -0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFA?
Инвестирование в iShares MSCI EAFE ETF предполагает учет годового диапазона 72.15 - 95.52 и текущей цены 93.97. Многие сравнивают 0.10% и 10.58% перед размещением ордеров на 93.97 или 94.27. Изучайте ежедневные изменения цены EFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI EAFE ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI EAFE ETF (EFA) за последний год составила 95.52. Акции заметно колебались в пределах 72.15 - 95.52, сравнение с 94.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI EAFE ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI EAFE ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI EAFE ETF (EFA) за год составила 72.15. Сравнение с текущими 93.97 и 72.15 - 95.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFA?
В прошлом iShares MSCI EAFE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.76 и 17.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 94.76
- Open
- 94.78
- Bid
- 93.97
- Ask
- 94.27
- Low
- 93.73
- High
- 94.79
- Объем
- 11.242 K
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 10.58%
- Годовое изменение
- 17.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.