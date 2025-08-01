CotationsSections
Devises / EFA
EFA: iShares MSCI EAFE ETF

93.92 USD 0.84 (0.89%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EFA a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 93.84 et à un maximum de 94.79.

Suivez la dynamique iShares MSCI EAFE ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EFA aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI EAFE ETF est cotée à 93.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 93.84 - 94.79, a clôturé hier à 94.76 et son volume d'échange a atteint 6377. Le graphique en temps réel du cours de EFA présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI EAFE ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI EAFE ETF est actuellement valorisé à 93.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EFA.

Comment acheter des actions EFA ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI EAFE ETF au cours actuel de 93.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 93.92 ou de 94.22, le 6377 et le -0.91% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EFA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EFA ?

Investir dans iShares MSCI EAFE ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 72.15 - 95.52 et le prix actuel 93.92. Beaucoup comparent 0.04% et 10.52% avant de passer des ordres à 93.92 ou 94.22. Consultez le graphique du cours de EFA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI EAFE ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI EAFE ETF l'année dernière était 95.52. Au cours de 72.15 - 95.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 94.76 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI EAFE ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI EAFE ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI EAFE ETF (EFA) sur l'année a été 72.15. Sa comparaison avec 93.92 et 72.15 - 95.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EFA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EFA a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI EAFE ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 94.76 et 17.93% après les opérations sur titres.

Range quotidien
93.84 94.79
Range Annuel
72.15 95.52
Clôture Précédente
94.76
Ouverture
94.78
Bid
93.92
Ask
94.22
Plus Bas
93.84
Plus Haut
94.79
Volume
6.377 K
Changement quotidien
-0.89%
Changement Mensuel
0.04%
Changement à 6 Mois
10.52%
Changement Annuel
17.93%
