EFA: iShares MSCI EAFE ETF
Il tasso di cambio EFA ha avuto una variazione del -0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 93.84 e ad un massimo di 94.79.
Segui le dinamiche di iShares MSCI EAFE ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EFA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EFA oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI EAFE ETF sono prezzate a 93.92. Viene scambiato all'interno di 93.84 - 94.79, la chiusura di ieri è stata 94.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 6377. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI EAFE ETF pagano dividendi?
iShares MSCI EAFE ETF è attualmente valutato a 93.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFA.
Come acquistare azioni EFA?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI EAFE ETF al prezzo attuale di 93.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 93.92 o 94.22, mentre 6377 e -0.91% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EFA?
Investire in iShares MSCI EAFE ETF implica considerare l'intervallo annuale 72.15 - 95.52 e il prezzo attuale 93.92. Molti confrontano 0.04% e 10.52% prima di effettuare ordini su 93.92 o 94.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI EAFE ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI EAFE ETF nell'ultimo anno è stato 95.52. All'interno di 72.15 - 95.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 94.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI EAFE ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI EAFE ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI EAFE ETF (EFA) nel corso dell'anno è stato 72.15. Confrontandolo con gli attuali 93.92 e 72.15 - 95.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFA?
iShares MSCI EAFE ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 94.76 e 17.93%.
- Chiusura Precedente
- 94.76
- Apertura
- 94.78
- Bid
- 93.92
- Ask
- 94.22
- Minimo
- 93.84
- Massimo
- 94.79
- Volume
- 6.377 K
- Variazione giornaliera
- -0.89%
- Variazione Mensile
- 0.04%
- Variazione Semestrale
- 10.52%
- Variazione Annuale
- 17.93%
