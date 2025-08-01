- 概要
EFA: iShares MSCI EAFE ETF
EFAの今日の為替レートは、-0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり93.73の安値と94.79の高値で取引されました。
iShares MSCI EAFE ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EFA株の現在の価格は？
iShares MSCI EAFE ETFの株価は本日93.97です。93.73 - 94.79内で取引され、前日の終値は94.76、取引量は11242に達しました。EFAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI EAFE ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI EAFE ETFの現在の価格は93.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.99%やUSDにも注目します。EFAの動きはライブチャートで確認できます。
EFA株を買う方法は？
iShares MSCI EAFE ETFの株は現在93.97で購入可能です。注文は通常93.97または94.27付近で行われ、11242や-0.85%が市場の動きを示します。EFAの最新情報はライブチャートで確認できます。
EFA株に投資する方法は？
iShares MSCI EAFE ETFへの投資では、年間の値幅72.15 - 95.52と現在の93.97を考慮します。注文は多くの場合93.97や94.27で行われる前に、0.10%や10.58%と比較されます。EFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI EAFE ETFの株の最高値は？
iShares MSCI EAFE ETFの過去1年の最高値は95.52でした。72.15 - 95.52内で株価は大きく変動し、94.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI EAFE ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI EAFE ETFの株の最低値は？
iShares MSCI EAFE ETF(EFA)の年間最安値は72.15でした。現在の93.97や72.15 - 95.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFAの動きはライブチャートで確認できます。
EFAの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI EAFE ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、94.76、17.99%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 94.76
- 始値
- 94.78
- 買値
- 93.97
- 買値
- 94.27
- 安値
- 93.73
- 高値
- 94.79
- 出来高
- 11.242 K
- 1日の変化
- -0.83%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 10.58%
- 1年の変化
- 17.99%
