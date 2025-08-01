クォートセクション
通貨 / EFA
EFA: iShares MSCI EAFE ETF

93.97 USD 0.79 (0.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EFAの今日の為替レートは、-0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり93.73の安値と94.79の高値で取引されました。

iShares MSCI EAFE ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EFA株の現在の価格は？

iShares MSCI EAFE ETFの株価は本日93.97です。93.73 - 94.79内で取引され、前日の終値は94.76、取引量は11242に達しました。EFAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI EAFE ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI EAFE ETFの現在の価格は93.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.99%やUSDにも注目します。EFAの動きはライブチャートで確認できます。

EFA株を買う方法は？

iShares MSCI EAFE ETFの株は現在93.97で購入可能です。注文は通常93.97または94.27付近で行われ、11242や-0.85%が市場の動きを示します。EFAの最新情報はライブチャートで確認できます。

EFA株に投資する方法は？

iShares MSCI EAFE ETFへの投資では、年間の値幅72.15 - 95.52と現在の93.97を考慮します。注文は多くの場合93.97や94.27で行われる前に、0.10%や10.58%と比較されます。EFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI EAFE ETFの株の最高値は？

iShares MSCI EAFE ETFの過去1年の最高値は95.52でした。72.15 - 95.52内で株価は大きく変動し、94.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI EAFE ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI EAFE ETFの株の最低値は？

iShares MSCI EAFE ETF(EFA)の年間最安値は72.15でした。現在の93.97や72.15 - 95.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFAの動きはライブチャートで確認できます。

EFAの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI EAFE ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、94.76、17.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
93.73 94.79
1年のレンジ
72.15 95.52
以前の終値
94.76
始値
94.78
買値
93.97
買値
94.27
安値
93.73
高値
94.79
出来高
11.242 K
1日の変化
-0.83%
1ヶ月の変化
0.10%
6ヶ月の変化
10.58%
1年の変化
17.99%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待